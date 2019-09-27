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Церемония прощания с Жаком Шираком состоится 29 сентября в Париже - СМИ

Киев • УНН

 • 10949 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Власти Франции готовятся провести церемонию прощания с президентом Франции Жаком Шираком перед Домом Инвалидов в 7-м округе французской столицы в полдень воскресенья, 29 сентября. Об этом сообщает в пятницу радио Europe1, передает УНН.

Церемония прощания с Жаком Шираком состоится 29 сентября в Париже - СМИ

По его данным, место и время выбрали родственники умершего в четверг 86-летнего политика. Пока остается открытым вопрос о том, будет ли гроб с телом покойного экс-президента выставлен на всеобщее обозрение. Сейчас власти прорабатывают детали мероприятия, более точная информация ожидается в течение дня.

Как сообщил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон, понедельник по всей стране будет объявлен днем скорби, а в церкви Сен-Сюльпис в 6-м округе Парижа пройдет прощальная служба. На ней будет присутствовать нынешний президент, а также главы других государств. Радиостанция напоминает, что Жак Ширак был лично знаком со многими лидерами африканских государств, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.

Напоминаем, зять Ширака Фредерик Сала-Бару сообщил в четверг, что экс-президент умер утром в окружении своих близких. Жак Ширак покинул политику после двух сроков пребывания на посту президента страны — с 1995 по 2007 год.

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