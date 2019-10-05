Центрвиборчком зареєстрував нового народного депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Олександра Копиленка. Про це УНН повідомили у пресслужбі ЦВК за підсумками засідання Комісії у суботу, яке провів новий голова ЦВК Олег Діденко.
"Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Копиленка Олександра Любимовича, 1961 року народження, проживає в місті Києві, безпартійного, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 135", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, це пов'язано з тим, що Верховна Рада 10 вересня достроково припинила повноваження народного депутата України Анни Коваленко від "Слуги народу", у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень. Її призначили до Офісу Президента.