Центризбирком зарегистрировал нового народного депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Александра Копыленко. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЦИК по итогам заседания Комиссии в субботу, проведенном новым главой ЦИК Олегом Диденко.
"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Копыленко Александра Любимовича, 1961 года рождения, проживает в Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 135", - говорится в сообщении.
Как отмечается, это связано с тем, что Верховная Рада 10 сентября досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Анны Коваленко от "Слуги народа", в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий. Ее назначили в Офис Президента.