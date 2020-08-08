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Центровий збірної України продовжить виступи в БК "Барселона"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Центровий збірної України Артем Пустовий в коментарі "basket.com.ua" розповів, де виступатиме у сезоні 2020/21, повідомляє УНН.

“Я залишаюся в „Барселоні“ на наступний сезон. У мене були варіанти в інших клубах середнього рівня, але ніхто жорстко переговори не вів, адже у мене є контракт з „Барсою“ і клуб категорично не хоче мене відпускати”, — наголосив “бігмен”.

Наш співвітчизник також розповів про те, яким чином стартуватиме тренувальний сезон каталонців перед стартом нового сезону.

“В суботу вже почали тренуватися з командою. На першому зборі буде більшість молодих гравців плюс я. Молодим я себе вже не вважаю — я десь між ветеранами і молодими. Буде також Ертель, Калатес, начебто буде Міротіч. Ну а з 14 числа підключаться всі інші і ми почнемо повноцінну роботу”, — додав Пустовий.

Нагадаємо, що у складі “Барселони” Пустовий минулого сезону став віце-чемпіоном Іспанії.

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