"Барселона" Пустового зазнала поразки у фіналі чемпіонату Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У фінальному поєдинку чемпіонату Іспанії з баскетболу зустрілися "Барселона" українського центрового Артема Пустового та "Басконія", передає кореспондент УНН.
Перша чверть завершилась мінімальною перевагою гравців "Басконії", гравець якого закинув м'яч із сиреною – 17:16. На старті другого відрізку каталонцям вдався ривок 10:0. Тільки в третій 10-хвилинці "Басконія" зуміла наздогнати суперника та вийти вперед (47:43).
Доля сезону вирішувалася на заключних секундах. При рівного рахунку "Басконія" вийшла вперед за 3 секунди до кінця, а спроба "синьо-гранатових" була без успішна – 67:65.
Відзначимо, що центровий збірної України Артем Пустовий не потрапив до заявки "Барселони" на цей матч.
Додамо, що до зміни назви (від "Лабораль Кутча" на "Басконія") клуб вигравав тричі чемпіонат Іспанії (2002, 2008, 2010 роки).