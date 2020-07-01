"Барселона" Пустового потерпела поражение в финале чемпионата Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В финальном поединке чемпионата Испании по баскетболу встретились "Барселона" украинского центрового Артема Пустового и "Баскония", передает корреспондент УНН.
Первая четверть завершилась минимальным преимуществом игроков "Басконии", игрок которого забросил мяч с сиреной - 17:16. На старте второго отрезка каталонцам удался рывок 10:0. Только в третьей 10-минутке "Баскония" сумела догнать соперника и выйти вперед (47:43).
Судьба сезона решалась на заключительных секундах. При равном счете "Баскония" вышла вперед за 3 секунды до конца, а попытка "сине-гранатовых" была без успешная - 67:65.
Отметим, что центровой сборной Украины Артем Пустовой не попал в заявку "Барселоны" на этот матч.
Добавим, что до изменения названия (с "Лабораль Кутчи" на "Баскония") клуб выигрывал трижды чемпионат Испании (2002, 2008, 2010 годы).