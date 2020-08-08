Центровой сборной Украины продолжит выступления в БК "Барселона"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84558 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102175 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127117 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107566 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127612 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101319 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102130 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104060 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Центровой сборной Украины продолжит выступления в БК "Барселона"

Центровой сборной Украины продолжит выступления в БК "Барселона"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Центровой сборной Украины Артем Пустовой в комментарии “basket.com.ua” рассказал, где будет выступать в сезоне 2020/21, сообщает УНН.

“Я остаюсь в „Барселоне“ на следующий сезон. У меня были варианты в других клубах среднего уровня, но никто жестко переговоры не вел, ведь у меня есть контракт с „Барсой“ и клуб категорически не хочет меня отпускать”, — подчеркнул “бигмен”.

Наш соотечественник также рассказал о том, каким образом будет стартовать тренировочный сезон каталонцев перед стартом нового сезона.

“В субботу уже начали тренироваться с командой. На первом сборе будет большинство молодых игроков плюс я. Молодым я себя уже не считаю — я где-то между ветеранами и молодыми. Будет также Эртель, Калатес, вроде будет Миротич. Ну а с 14 числа подключатся все остальные и мы начнем полноценную работу”, — добавил Пустовой.

Напомним, что в составе “Барселоны” Пустовой в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Испании.

Украинские Национальные Новости

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