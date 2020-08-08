Центровой сборной Украины продолжит выступления в БК "Барселона"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Центровой сборной Украины Артем Пустовой в комментарии “basket.com.ua” рассказал, где будет выступать в сезоне 2020/21, сообщает УНН.
“Я остаюсь в „Барселоне“ на следующий сезон. У меня были варианты в других клубах среднего уровня, но никто жестко переговоры не вел, ведь у меня есть контракт с „Барсой“ и клуб категорически не хочет меня отпускать”, — подчеркнул “бигмен”.
Наш соотечественник также рассказал о том, каким образом будет стартовать тренировочный сезон каталонцев перед стартом нового сезона.
“В субботу уже начали тренироваться с командой. На первом сборе будет большинство молодых игроков плюс я. Молодым я себя уже не считаю — я где-то между ветеранами и молодыми. Будет также Эртель, Калатес, вроде будет Миротич. Ну а с 14 числа подключатся все остальные и мы начнем полноценную работу”, — добавил Пустовой.
Напомним, что в составе “Барселоны” Пустовой в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Испании.