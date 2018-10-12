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Центровий Пустовий провів дебютну гру за "Барселону" в Євролізі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Каталонська “Барселона” провела перший матч сезону в найсильнішому клубному міжнародному турнірі — Євроліга. Суперником каталонців був московський “ЦСКА”, передає кореспондент УНН.

У першій половині нашому земляку довірили порядку двох хвилин за які він забив з фолом і реалізував штрафний. На початок третьої чверті тренер одразу виставив Пустового на паркет і отримав від українця ще кілька результативних атак. У підсумку за 10:02 хвилини наш “бігмен” набрав 8 очок (3/3 двоочкові, 2/4 штрафні).

Відзначимо, що перемогу святкував “ЦСКА” 95:75.

Нагадаємо, що Пустовий перейшов до стану “синьо-гранатових” в нинішнє міжсезоння.

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