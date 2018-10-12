Центровой Пустовой провел дебютную игру за "Барселону" в Евролиге

В первой половине нашего земляка доверили порядке двух минут за которые он забил с фолом и реализовал штрафной. На начало третьей четверти тренер сразу выставил Пустового на паркет и получил от Украинской еще несколько результативных атак. В итоге за 10:02 минуты наш “бигмен” набрал 8 очков (3/3 двухочковые, 2/4 штрафные).

Отметим, что победу праздновал “ЦСКА” 95:75.

Напомним, что Пустовой перешел в состояние “сине-гранатовых” в нынешнее межсезонье.