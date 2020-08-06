Центри зайнятості повністю відновили свою роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Центри зайнятості відновили свою роботу у звичному режимі, тепер вони прийматимуть громадян не лише в режимі онлайн. Це стосується всіх регіонів, які підпадають під “зелений” режим карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного центру зайнятості.
"Служба зайнятості повертається до звичного режиму роботи – центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння у працевлаштуванні не тільки онлайн, а й безпосередньо у центрах зайнятості", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це стосується всіх центрів зайнятості та філій, розміщених у "зеленій" зоні рівня епідемічної небезпеки.
Нагадаємо, з початку року найбільшим попитом на ринку праці користувалися кваліфіковані робітники з інструментом, працівники сфери торгівлі та послуг. Водночас, менший попит був на лікарів, економістів, інженерів.