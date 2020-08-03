У Центрі зайнятості розповіли, які професії мають найбільший попит на ринку праці

"Загальна кількість вакансій у базі даних служби зайнятості протягом січня-липня становила понад 476 тисяч одиниць. Найбільшим попитом на ринку праці користувалися кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуговування та експлуатації устаткування, працівники сфери торгівлі та послуг, а також некваліфіковані працівники. Відчутно меншим був попит на професіоналів – інспекторів, провізорів, економістів, інженерів та лікарів", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у Києві під час карантину найбільш затребуваними були робітничі професії та посади, які не потребують певної кваліфікації.