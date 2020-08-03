В Центре занятости рассказали, какие профессии пользуются наибольшим спросом на рынке труда

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102755 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112055 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116942 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 150477 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116620 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141630 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104267 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102845 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105105 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102294 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Центре занятости рассказали, какие профессии пользуются наибольшим спросом на рынке труда

В Центре занятости рассказали, какие профессии пользуются наибольшим спросом на рынке труда

Киев  •  УНН

 • 34499 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. С начала года наибольшим спросом на рынке труда пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, работники сферы торговли и услуг. В то же время, меньше спрос был на врачей, экономистов, инженеров. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного центра занятости, передает УНН.

"Общее количество вакансий в базе данных службы занятости в январе-июле составило более 476 тысяч единиц. Наибольшим спросом на рынке труда пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования, работники сферы торговли и услуг, а также неквалифицированные работники. Ощутимо меньше был спрос на профессионалов - инспекторов, провизоров, экономистов, инженеров и врачей", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Киеве во время карантина наиболее востребованными были рабочие профессии и должности, не требующие определенной квалификации.

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