В Центре занятости рассказали, какие профессии пользуются наибольшим спросом на рынке труда
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. С начала года наибольшим спросом на рынке труда пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, работники сферы торговли и услуг. В то же время, меньше спрос был на врачей, экономистов, инженеров. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного центра занятости, передает УНН.
"Общее количество вакансий в базе данных службы занятости в январе-июле составило более 476 тысяч единиц. Наибольшим спросом на рынке труда пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования, работники сферы торговли и услуг, а также неквалифицированные работники. Ощутимо меньше был спрос на профессионалов - инспекторов, провизоров, экономистов, инженеров и врачей", - говорится в сообщении.
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Напомним, в Киеве во время карантина наиболее востребованными были рабочие профессии и должности, не требующие определенной квалификации.