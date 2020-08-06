Центры занятости полностью возобновили свою работу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Центры занятости возобновили свою работу в обычном режиме, теперь они будут принимать граждан не только в режиме онлайн. Это касается всех регионов, подпадающих под "зеленый" режим карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного центра занятости.
"Служба занятости возвращается к обычному режиму работы - центры занятости восстанавливают личный прием граждан и готовы к оказанию комплекса услуг по содействию в трудоустройстве не только онлайн, но и непосредственно в центрах занятости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это касается всех центров занятости и филиалов, расположенных в "зеленой" зоне уровня эпидемической опасности.
Напомним, с начала года наибольшим спросом на рынке труда пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, работники сферы торговли и услуг. В то же время, меньший спрос был на врачей, экономистов, инженеров.