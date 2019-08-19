Центральний держархів України опублікував дипломатичний паспорт Посольства УНР
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України опублікував дипломатичний паспорт радника Посольства Української Народної Республіки у Туреччині, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку установи та Twitter Посольства України у Туреччині.
“Так виглядав дипломатичний паспорт радника Посольства УНР у Туреччині Л. Кобилянського”, — вказали у дипломатичній місії України.
У свою чергу в архіві зазначили: “Дипломатичний паспорт УНР радника Посольства УНР у Туреччині Л. Кобилянського. 16 серпня 1919 р. ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 114. Арк. 5-7зв”.
Варто додати, що архів Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України розсекретив майже 350 документів про діяльність Української народної республіки (УНР) і про вбивство Симона Петлюри.