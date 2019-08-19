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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 59185 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 76602 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124771 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135104 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124764 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127328 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129627 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153082 просмотра

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Центральный госархив Украины опубликовал дипломатический паспорт Посольства УНР

Центральный госархив Украины опубликовал дипломатический паспорт Посольства УНР

Киев  •  УНН

 • 46067 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины опубликовал дипломатический паспорт советника Посольства Украинской Народной Республики в Турции, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу учреждения и Twitter Посольства Украины в Турции.

“Так выглядел дипломатический паспорт советника Посольства УНР в Турции Л. Кобылянского”, — указали в дипломатической миссии Украины.

В свою очередь в архиве отметили: “Дипломатический паспорт УНР советника Посольства УНР в Турции Л. Кобылянского. 16 августа 1919 ЦДАВО Украины. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 114. Арк. 5-7зв”.

Стоит добавить, что архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил почти 350 документов о деятельности Украинской Народной Республики (УНР) и об убийстве Симона Петлюры.

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