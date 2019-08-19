Центральный госархив Украины опубликовал дипломатический паспорт Посольства УНР

“Так выглядел дипломатический паспорт советника Посольства УНР в Турции Л. Кобылянского”, — указали в дипломатической миссии Украины.

В свою очередь в архиве отметили: “Дипломатический паспорт УНР советника Посольства УНР в Турции Л. Кобылянского. 16 августа 1919 ЦДАВО Украины. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 114. Арк. 5-7зв”.

Стоит добавить, что архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил почти 350 документов о деятельности Украинской Народной Республики (УНР) и об убийстве Симона Петлюры.