Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо УПЦ (МП) завищила кількість учасників хресної ходи

УПЦ (МП) заявила про 30 тисяч учасників хресної ходи, але Нацполіція зафіксувала лише 5 тисяч. Центр протидії дезінформації вважає це спробою маніпулювати громадською думкою на тлі заборони пов'язаних з Росією релігійних організацій.