Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо УПЦ (МП) завищила кількість учасників хресної ходи
Київ • УНН
УПЦ (МП) заявила про 30 тисяч учасників хресної ходи, але Нацполіція зафіксувала лише 5 тисяч. Центр протидії дезінформації вважає це спробою маніпулювати громадською думкою на тлі заборони пов'язаних з Росією релігійних організацій.
В УПЦ (МП) навмисно завищили учасників хресної ходи до Почаївської лаври, яку паломники здійснювали протягом 19-25 серпня. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.
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Зокрема, в УПЦ заявили, що у прощі взяли участь 30 тисяч вірян з різних областей України.
Проте, аналітики верифікували цю інформацію за допомогою Нацполіції та з'ясували, що оприлюднені офіційними ресурсами УПЦ дані не відповідають дійсності.
Начальниця Департаменту комунікації Національної поліції України Олена Бережна повідомила, що зафіксовано близько 5 тисяч учасників ходи, а на літургії у Почаївській лаврі були присутні орієнтовно 3,5 тисячі осіб.
Окрім того, місцеві медіа звернули увагу, що учасників хресної ходи цьогоріч було значно менше, ніж у попередні роки.
Завищуючи цифри щодо кількості учасників прощі, УПЦ прагне створити ілюзію масовості заходу та великої підтримки своїх ідей населенням. У такий спосіб УПЦ намагається маніпулювати громадською думкою на тлі ухвалення в Україні закону про заборону діяльності пов’язаних з росією релігійних організацій
Церкви не слід чіпати: Папа Франциск зробив заяву про заборону УПЦ (МП) в Україні25.08.24, 19:00 • 28539 переглядiв