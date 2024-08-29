Центр противодействия дезинформации объяснил, зачем УПЦ (МП) завысила количество участников крестного хода

В УПЦ (МП) намеренно завысили участников крестного хода в Почаевскую лавру, который паломники совершали в течение 19-25 августа. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

Детали

В частности, в УПЦ заявили, что в паломничестве приняли участие 30 тысяч верующих из разных областей Украины.

Однако, аналитики верифицировали эту информацию с помощью Нацполиции и выяснили, что обнародованные официальными ресурсами УПЦ данные не соответствуют действительности.

Начальник Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Елена Бережная сообщила, что зафиксировано около 5 тысяч участников шествия, а на литургии в Почаевской лавре присутствовали около 3,5 тысячи человек.

Кроме того, местные медиа обратили внимание, что участников крестного хода в этом году было значительно меньше, чем в предыдущие годы.

Завышая цифры по количеству участников паломничества, УПЦ стремится создать иллюзию массовости мероприятия и большой поддержки своих идей населением. Таким образом УПЦ пытается манипулировать общественным мнением на фоне принятия в Украине закона о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций - объяснили в Центре противодействия дезинформации.

Церкви не слід чіпати: Папа Франциск зробив заяву про заборону УПЦ (МП) в Україні