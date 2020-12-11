Центр Києва “стоїть” у заторах через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У центрі столиці станом на 15:45 помітне значне ускладнення руху транспорту на тлі негоди. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Waze, передає УНН.
Так, затори утворилися на Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулицях Жилянській, Михайла Грушевського, Великій Житомирській, Льва Толстого, Мечникова, Шота Руставелі та на Кільцевій дорозі.
Також згідно з даними сервісу, в Києві зафіксовано десятки ДТП.
Зазначимо, що наразі це навіть не година пік, яка у столиці починається з 17:00 і триває до 20:30.
Нагадаємо, на тлі ускладення погодних умов, зокрема, ожеледиці на дорогах, в Україні за минулу добу сталося 1435 дорожньо-транспортних пригод, близько третини з них — у Києві.
Як повідомляв УНН, на ранок п’ятниці, 11 грудня, через активний циклон, який пройшов Україною, негода спостерігалася в Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Житомирській областях, на дорогах тут була ожеледиця.
При цьому проїзд основними дорогами по Україні було забезпечено, запевнили в Укравтодорі.
Нагадаємо, за останню добу, 10 грудня, у Києві через ожеледицю травмувалося 150 дорослих та 13 дітей.