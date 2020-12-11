Центр Киева "стоит" в пробках из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В центре столицы, по состоянию на 15:45, заметно значительное затруднение движения транспорта на фоне непогоды. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Waze, передает УНН.
Так, заторы образовались на Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улицах Жилянской, Михаила Грушевского, Большой Житомирской, Льва Толстого, Мечникова, Шота Руставели и на Кольцевой дороге.
Также согласно данным сервиса, в Киеве зафиксированы десятки ДТП.
Отметим, что сейчас это даже не час пик, который в столице начинается с 17:00 и длится до 20:30.
Напомним, на фоне осложнения погодных условий, гололеда на дорогах, в Украине за минувшие сутки произошло 1435 дорожно-транспортных происшествий, около трети из них - в Киеве.
Как сообщал УНН, на утро пятницы, 11 декабря, из-за циклона, который прошел Украиной, непогода наблюдалась в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Киевской, Житомирской областях, на дорогах здесь была гололедица.
При этом проезд по основным дорогам по Украине было обеспечен, заверили в Укравтодоре.
Напомним, за последние сутки, 10 декабря, в Киеве из-за гололеда травмировались 150 взрослых и 13 детей.