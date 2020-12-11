Центр Киева "стоит" в пробках из-за непогоды

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 71989 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95108 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115134 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150256 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198589 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194811 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282069 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 332052 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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КИЕВ. 11 декабря. УНН. В центре столицы, по состоянию на 15:45, заметно значительное затруднение движения транспорта на фоне непогоды. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Waze, передает УНН.

Так, заторы образовались на Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улицах Жилянской, Михаила Грушевского, Большой Житомирской, Льва Толстого, Мечникова, Шота Руставели и на Кольцевой дороге.

Также согласно данным сервиса, в Киеве зафиксированы десятки ДТП.

Отметим, что сейчас это даже не час пик, который в столице начинается с 17:00 и длится до 20:30.

Напомним, на фоне осложнения погодных условий, гололеда на дорогах, в Украине за минувшие сутки произошло 1435 дорожно-транспортных происшествий, около трети из них - в Киеве.

Как сообщал УНН, на утро пятницы, 11 декабря, из-за циклона, который прошел Украиной, непогода наблюдалась в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Киевской, Житомирской областях, на дорогах здесь была гололедица.

При этом проезд по основным дорогам по Украине было обеспечен, заверили в Укравтодоре.

Напомним, за последние сутки, 10 декабря, в Киеве из-за гололеда травмировались 150 взрослых и 13 детей.

Украинские Национальные Новости

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