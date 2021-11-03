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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 45428 перегляди

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“Це велика помилка”: Байден розкритикував Китай та Росію за відсутність на COP26

Київ • УНН

 • 15937 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент США Джо Байден розкритикував президентів Китаю та Росії – Сі Цзінпіня та Володимира Путіна - за те, що вони не були присутні на кліматичному саміті COP26 в Глазго. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

“Це велика помилка”: Байден розкритикував Китай та Росію за відсутність на COP26

Деталі

Байден наголосив, що клімат — це “гігантська проблема”, і Китай “пішов”, додавши, що “те саме з Росією та Путіним”.

За словами Байдена, “той факт, що Китай намагається відстояти роль світового лідера, зі зрозумілих причин — не проявляється”. Байден назвав відсутність Сі Цзіньпіна “великою помилкою”. Та додав те саме про Путіна, заявивши, що дика місцевість у Росії горить, а російський президент “зберігає мовчання” з цього приводу.

Додамо

Наразі Китай є найбільшим у світі джерелом викидів вуглекислого газу. За ним — США. Росія посідає п’яте місце після ЄС та Індії.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден на кліматичному саміті у Глазго звинуватив Росію та ОПЕК у підвищенні цін на нафту.

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