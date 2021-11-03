“Это большая ошибка”: Байден раскритиковал Китай и Россию за отсутствие на COP26

Детали

Байден подчеркнул, что климат — это “гигантская проблема”, и Китай “пошел”, добавив, что “то же самое с Россией и Путиным”.

По словам Байдена, “тот факт, что Китай пытается отстоять роль мирового лидера, по понятным причинам — не проявляется”. Байден назвал отсутствие Си Цзиньпина “большой ошибкой”. И добавил то же о Путине, заявив, что дикая местность в России горит, а российский президент “хранит молчание” по этому поводу.

Добавим

Сейчас Китай является крупнейшим в мире источником выбросов углекислого газа. За ним – США. Россия занимает пятое место после ЕС и Индии.

Напомним

Президент США Джо Байден на климатическом саммите в Глазго обвинил Россию и ОПЕК в повышении цен на нефть.