Кліматичний саміт: Байден звинуватив Росію у підвищенні цін на нафту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент США Джо Байден на кліматичному саміті у Глазго звинуватив Росію та ОПЕК у підвищенні цін на нафту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-канал президента США.
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Байден наголосив, що стрибок цін на вуглеводні став наслідком відмови країн ОПЕК і, зокрема, Росії від додаткового видобутку нафти.
“Якщо подивитися на ціну на бензин, на нафтові ціни, це наразі наслідок відмови Росії чи країн ОПЕК качати більше нафти”, — зазначив президент США.
Також на саміті голова Білого дому сказав, що відмова ОПЕК+ від збільшення видобутку сирої нафти не найкраще впливає на робітничий клас Америки. Він додав, що чекає на розвиток подій.
“Побачимо, що відбуватиметься з цим, причому ми побачимо це швидше зарано, ніж пізно”, — зазначив Байден.
Додамо
6 жовтня ціна нафти Brent перевищила 83 дол. за барель вперше за три роки.
8 жовтня вартість бареля нафти марки WTI досягла 80 дол. вперше з листопада 2014 року.
У банку Goldman Sachs вважають базовим варіантом розвитку подій на сировинному ринку зростання цін на Brent до 90 дол. за барель до кінця року.
Нагадаємо
Байден на саміті COP26 заявив, що кліматична криза становить “екзистенційну загрозу людству”.