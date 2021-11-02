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Климатический саммит: Байден обвинил Россию в повышении цен на нефть

Киев • УНН

 • 22016 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент США Джо Байден на климатическом саммите в Глазго обвинил Россию и ОПЕК в повышении цен на нефть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-канал президента США.

Климатический саммит: Байден обвинил Россию в повышении цен на нефть

Детали

Байден подчеркнул, что скачок цен на углеводороды стал следствием отказа стран ОПЕК и, в частности, России от дополнительной добычи нефти.

“Если посмотреть на цену на бензин, на нефтяные цены, это следствие отказа России или стран ОПЕК качать больше нефти”, — отметил президент США.

Также на саммите глава Белого дома сказал, что отказ ОПЕК+ от увеличения добычи сырой нефти не лучше всего влияет на рабочий класс Америки. Он добавил, что ждет развития событий.

“Увидим, что будет происходить с этим, причем мы увидим это скорее рано, чем поздно”, — отметил Байден.

Добавим

6 Октября цена нефти Brent превысила 83 долл. за баррель впервые за три года.

8 Октября стоимость барреля нефти марки WTI достигла 80 долл. впервые с ноября 2014 года.

В банке Goldman Sachs считают базовым вариантом развития событий на сырьевом рынке рост цен на Brent до 90 долл. за баррель к концу года.

Напомним

Байден на саммите COP26 заявил, что климатический кризис представляет “экзистенциальную угрозу человечеству”.

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