Климатический саммит: Байден обвинил Россию в повышении цен на нефть
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент США Джо Байден на климатическом саммите в Глазго обвинил Россию и ОПЕК в повышении цен на нефть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-канал президента США.
Детали
Байден подчеркнул, что скачок цен на углеводороды стал следствием отказа стран ОПЕК и, в частности, России от дополнительной добычи нефти.
“Если посмотреть на цену на бензин, на нефтяные цены, это следствие отказа России или стран ОПЕК качать больше нефти”, — отметил президент США.
Также на саммите глава Белого дома сказал, что отказ ОПЕК+ от увеличения добычи сырой нефти не лучше всего влияет на рабочий класс Америки. Он добавил, что ждет развития событий.
“Увидим, что будет происходить с этим, причем мы увидим это скорее рано, чем поздно”, — отметил Байден.
Добавим
6 Октября цена нефти Brent превысила 83 долл. за баррель впервые за три года.
8 Октября стоимость барреля нефти марки WTI достигла 80 долл. впервые с ноября 2014 года.
В банке Goldman Sachs считают базовым вариантом развития событий на сырьевом рынке рост цен на Brent до 90 долл. за баррель к концу года.
Напомним
Байден на саммите COP26 заявил, что климатический кризис представляет “экзистенциальную угрозу человечеству”.