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"Це підігравання росії": омбудсмен про утримання українських військових в Угорщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Угорщина своєю участю у звільненні 11 українських військовополонених у рф підіграє російській пропаганді, Київ трактує дії Будапешту як порушення міжнародного гуманітарного права. Про це в ефірі телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

"Це підігравання росії": омбудсмен про утримання українських військових в Угорщині

Цитата

"Це підігравання російській пропаганді, що нібито Україна не хоче забирати своїх військовополонених. Після того, як нам стало відомо, що в Угорщині перебувають військовополонені, ми почали офіційно звертатись до угорської влади. Це робили наші дипломати. Жодної відповіді не надійшло офіційної і не надали можливість нашим дипломатам зустрітись із громадянами України.

Нам відоме місце, де вони перебувають. Так само нам відомо, о їх обмежують у спілкування із рідними, у них забрали мобільні телефони. Таке враження, що вони з одного полону потрапили в інший", - заявив Лубінець.

Доповнення

За словами Лубінця, Київ трактує дії Угорщини як порушення міжнародного гуманітарного права, порушення прав військовополонених.

"Вони не мали жодних повноважень вести хоч якісь перемовини напряму з рф без інформування української сторони. Звернень з угорської сторони до України, що вони готові приєднатись до мирних ініціатив - не було",-заначив омбудсмен.

За його словами, Координаційний штаб з питань поводження військовополонених - єдиний орган, який має повноваження піднімати питання звільнення та обміну наших військовополонених.

Додамо 

В свою чергу, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто під час виступу у ПАРЄ заявив, що офіційний Будапешт не причетний до вивезення з росії 11 українських військовополонених. 

Нагадаємо

рф передала Угорщині військовополонених нібито із Закарпаття. При цьому уряд Угорщини заявляє, що не знав про нібито звільнення українських військовополонених із рф.

Україна вимагає в угорської сторони допустити консула до 11 українських військовополонених, яких Угорщина без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій вивезла із росії і які утримуються в ізоляції.

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