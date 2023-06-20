"Це підігравання росії": омбудсмен про утримання українських військових в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Угорщина своєю участю у звільненні 11 українських військовополонених у рф підіграє російській пропаганді, Київ трактує дії Будапешту як порушення міжнародного гуманітарного права. Про це в ефірі телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
Цитата
"Це підігравання російській пропаганді, що нібито Україна не хоче забирати своїх військовополонених. Після того, як нам стало відомо, що в Угорщині перебувають військовополонені, ми почали офіційно звертатись до угорської влади. Це робили наші дипломати. Жодної відповіді не надійшло офіційної і не надали можливість нашим дипломатам зустрітись із громадянами України.
Нам відоме місце, де вони перебувають. Так само нам відомо, о їх обмежують у спілкування із рідними, у них забрали мобільні телефони. Таке враження, що вони з одного полону потрапили в інший", - заявив Лубінець.
Доповнення
За словами Лубінця, Київ трактує дії Угорщини як порушення міжнародного гуманітарного права, порушення прав військовополонених.
"Вони не мали жодних повноважень вести хоч якісь перемовини напряму з рф без інформування української сторони. Звернень з угорської сторони до України, що вони готові приєднатись до мирних ініціатив - не було",-заначив омбудсмен.
За його словами, Координаційний штаб з питань поводження військовополонених - єдиний орган, який має повноваження піднімати питання звільнення та обміну наших військовополонених.
Додамо
В свою чергу, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто під час виступу у ПАРЄ заявив, що офіційний Будапешт не причетний до вивезення з росії 11 українських військовополонених.
Нагадаємо
рф передала Угорщині військовополонених нібито із Закарпаття. При цьому уряд Угорщини заявляє, що не знав про нібито звільнення українських військовополонених із рф.
Україна вимагає в угорської сторони допустити консула до 11 українських військовополонених, яких Угорщина без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій вивезла із росії і які утримуються в ізоляції.