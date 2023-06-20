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"Это подыгрывание россии": омбудсмен о содержании украинских военных в Венгрии

Киев • УНН

 • 995985 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Венгрия своим участием в освобождении 11 украинских военнопленных в рф подыгрывает российской пропаганде, Киев трактует действия Будапешта как нарушение международного гуманитарного права. Об этом в эфире телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

"Это подыгрывание россии": омбудсмен о содержании украинских военных в Венгрии

Цитата

"Это подыгрывание российской пропаганде, что якобы Украина не хочет забирать своих военнопленных. После того, как нам стало известно, что в Венгрии находятся военнопленные, мы начали официально обращаться к венгерским властям. Это делали наши дипломаты. Никакого ответа не поступило официального и не предоставили возможность нашим дипломатам встретиться с гражданами Украины.

Нам известно место, где они находятся. Так же нам известно, что их ограничивают в общении с родными, у них забрали мобильные телефоны. Такое впечатление, что они из одного плена попали в другой", - заявил Лубинец.

Дополнение

По словам Лубинца, Киев трактует действия Венгрии как нарушение международного гуманитарного права, нарушение прав военнопленных.

"Они не имели никаких полномочий вести хоть какие-то переговоры напрямую с рф без информирования украинской стороны. Обращений с венгерской стороны к Украине, что они готовы присоединиться к мирным инициативам - не было", - отметил омбудсмен.

По его словам, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - единственный орган, который имеет полномочия поднимать вопрос освобождения и обмена наших военнопленных.

Добавим

В свою очередь венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто во время выступления в ПАСЕ заявил, что официальный Будапешт не причастен к вывозу из россии 11 украинских военнопленных.

Напомним

рф передала Венгрии военнопленных якобы из Закарпатья. При этом правительство Венгрии заявляет, что не знало о якобы освобождении украинских военнопленных из рф.

Украина требует у венгерской стороны допустить консула к 11 украинским военнопленным, которых Венгрия без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций вывезла из россии и которые содержатся в изоляции.

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