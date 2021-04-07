Це перемога злагодженої роботи української влади: нардеп про постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer

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"Тут треба віддати належне: це велика заслуга Президента Зеленського щодо отримання вакцини. Тому що в першу чергу Президент вів переговори. Але це також спільна праця і міністра охорони здоров'я Степанова, і глави Офісу Президента Андрія Єрмака, які так би мовити "вибили" цю вакцину", - розповів Устенко.

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Окремо парламентарій зазначив, що при дефіциті вакцин від COVID-19 в усьому світі контрактування 10 млн доз Pfizer - це небувалий успіх.

"Скажу, що 10 мільйонів доз насправді в дефіцитному сьогоднішньому світі, в якому немає вакцин взагалі, це значна кількість. Уявіть, індійську вакцину важко знайти. Тому, об'єктивно, 10 мільйонів доз - це реальна перемога", - вважає Устенко.

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Нагадаємо, міністр Степанов розповів, що перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже найближчими місяцями. До того ж раніше він повідомляв, що Україна чекає поставки ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважну більшість дорослого населення буде вакциновано протягом 2021 року. Таким чином в цілому на даний момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

Відзначимо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вже допомагає Україні підготуватися до отримання вакцини Pfizer, надаючи пряму підтримку ланцюгів ультрахолодного зберігання і транспортування продукту.