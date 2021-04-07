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Это победа слаженной работы украинской власти: нардеп о поставках 10 миллионов доз вакцины Pfizer

Это победа слаженной работы украинской власти: нардеп о поставках 10 миллионов доз вакцины Pfizer

Киев  •  УНН

 • 12978 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Пока отдельные народные депутаты критиковали работу Минздрава и собирали подписи за отставку министра Степанова, благодаря слаженной совместной работе украинская власть добилась контрактирования поставки 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Народный депутат Алексей Устенко рассказал в комментарии УНН, чья это заслуга в первую очередь и сложно ли было провернуть подобное в условиях общемирового дефицита.

Цитата:

"Здесь надо отдать должное: это большая заслуга Президента Зеленского по получению вакцины. Потому что в первую очередь Президент вел переговоры. Но это также совместная работа и министра здравоохранения Степанова, и главы Офиса Президента Андрея Ермака, которые так сказать "выбили" эту вакцину", - рассказал Устенко.

Детали

Отдельно парламентарий отметил, что при дефиците вакцин от COVID-19 во всем мире контрактирование 10 млн доз Pfizer - это небывалый успех.

"Скажу, что 10 миллионов доз на самом деле в дефицитном сегодняшнем мире, в котором нет вакцин вообще, это значительное количество. Представьте, индийскую вакцину трудно найти. Поэтому, объективно, 10 миллионов доз - это реальная победа", - считает Устенко.

Дополнение

Напомним, министр Степанов рассказал, что первые партии из 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы. К тому же ранее он сообщал, что Украина ожидает поставки еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года. Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

Отметим, Агентство США по международному развитию (USAID) уже помогает Украине подготовиться к получению вакцины Pfizer, предоставляя прямую поддержку цепей ультрахолодного хранения и транспортировки продукта.

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