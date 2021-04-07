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США помогают Украине с обеспечением ультрахолодного хранения вакцины Pfizer

США помогают Украине с обеспечением ультрахолодного хранения вакцины Pfizer

Киев  •  УНН

 • 12999 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Агентство США по международному развитию (USAID) помогает Украине подготовиться к получению вакцины Pfizer, предоставляя прямую поддержку цепей ультрахолодного хранения и транспортировки продукта. Об этом сообщает пресс-cлужба посольства США в Украине, передает УНН.

Цитата

“Для поддержки Украины в проведении вакцинации USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и других утвержденных вакцин, придавая прямую поддержку цепей ультрахолодного хранения и транспортировки и поддерживая усилия по предоставлению общественности точной информации о вакцинах”, — сообщили в посольстве.

Детали

В частности, сообщается, что USAID работает над заключением контракта с предоставляющим логистические услуги в ответ на запрос украинского правительства относительно первых 117 тыс. доз вакцины Pfizer — в рамках текущей деятельности проекта USAID SAFEMed, который оказывает помощь центральному закупочному агентству Минздрава Украины, чтобы укрепить систему снабжения лекарственных средств в стране для обеспечения прозрачности в процессе их закупки и распределения.

Что было раньше

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заключила договор с американской корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов в свою очередь сообщил, что первые партии по новому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

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