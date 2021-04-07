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США допомагають Україні з забезпеченням ультрахолодного зберігання вакцини Pfizer

США допомагають Україні з забезпеченням ультрахолодного зберігання вакцини Pfizer

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) допомагає Україні підготуватися до отримання вакцини Pfizer, надаючи пряму підтримку ланцюгів ультрахолодного зберігання і транспортування препарату. Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні, передає УНН.

Цитата

“Для підтримки України у проведенні вакцинації USAID допомагає підготуватися до отримання вакцини Pfizer та інших затверджених вакцин, надаючи пряму підтримку ланцюгів ультрахолодного зберігання і транспортування та підтримуючи зусилля з надання громадськості точної інформації про вакцини”, — повідомили в посольстві.

Деталі

Зокрема, повідомляється, що USAID працює над укладенням контракту з надавачем логістичних послуг у відповідь на запит українського Уряду щодо перших 117 тис. доз вакцини Pfizer — у рамках поточної діяльності проекту USAID SAFEMed, який надає допомогу центральній закупівельній агенції МОЗ України, аби зміцнити систему постачання лікарських засобів у країні для забезпечення прозорості у процесі їхньої закупівлі та розподілу.

Що було раніше

Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в свою чергу повідомив, що перші партії за новим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

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