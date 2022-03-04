Це може стати кінцем Європи: вперше в історії обстріляно блоки атомної електростанції - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з лідерами інших країн та головою МАГАТЕ ситуацію, яка розгортається навколо ЗАЕС. Про це інформує УНН.
Цитата
"Ми зв’язалися з нашими партнерами - Шарлем Мішелем, Шольцом, Дудою, говорив з президентом США Байденом, ми зв’язалися з головою МАГАТЕ, а також прем’єр-міністром Джонсоном - ми всіх попереджаємо - жодна держава, окрім Росії ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Це вперше в історії людства держава-терорист вдалася і до ядерного терору.
Російські пропагандисти, ми пам’ятаємо, погрожували всім, засипати світ ядерним попелом. Тепер це не погроза - тепер це реальність. І ми не знаємо чим закінчиться пожежа на станції. Чи станеться вибух, чи його, слава Богу, не буде - ніхто не порахує до кінця. Але наші хлопці завжди тримали атомну станцію у безпеці щоб не було провокацій, щоб ніхто не міг станцію захопити, замінувати і шантажувати потім ядерною катастрофою увесь світ. Треба зупинити російських військових негайно. Кричіть своїм політикам - Україна це 15 атомних блоків! Якщо буде вибух - це кінець всім. Кінець Європи! Це евакуація Європи! Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції", - йдеться у звернені Володимира Зеленського.
Глава держави підкресилив, що окупанти до цього готувалися: Зеленський повідомив, що ЗАЕС обстрілюють російські танки обладнанні тепловізорами.