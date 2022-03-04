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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Це може стати кінцем Європи: вперше в історії обстріляно блоки атомної електростанції - Президент

Це може стати кінцем Європи: вперше в історії обстріляно блоки атомної електростанції - Президент

Київ • УНН

 • 198726 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з лідерами інших країн та головою МАГАТЕ ситуацію, яка розгортається навколо ЗАЕС. Про це інформує УНН.

Цитата

"Ми зв’язалися з нашими партнерами - Шарлем Мішелем, Шольцом, Дудою, говорив з президентом США Байденом, ми зв’язалися з головою МАГАТЕ, а також прем’єр-міністром Джонсоном - ми всіх попереджаємо - жодна держава, окрім Росії ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Це вперше в історії людства держава-терорист вдалася і до ядерного терору.

Російські пропагандисти, ми пам’ятаємо, погрожували всім, засипати світ ядерним попелом. Тепер це не погроза - тепер це реальність. І ми не знаємо чим закінчиться пожежа на станції. Чи станеться вибух, чи його, слава Богу, не буде - ніхто не порахує до кінця. Але наші хлопці завжди тримали атомну станцію у безпеці щоб не було провокацій, щоб ніхто не міг станцію захопити, замінувати і шантажувати потім ядерною катастрофою увесь світ. Треба зупинити російських військових негайно. Кричіть своїм політикам - Україна це 15 атомних блоків! Якщо буде вибух - це кінець всім. Кінець Європи! Це евакуація Європи! Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції", - йдеться у звернені Володимира Зеленського.

Глава держави підкресилив, що окупанти до цього готувалися: Зеленський повідомив, що ЗАЕС обстрілюють російські танки обладнанні тепловізорами.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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