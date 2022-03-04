Это может стать концом Европы: впервые в истории обстреляны блоки атомной электростанции-Президент

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 марта. УНН. Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с лидерами других стран и главой МАГАТЭ ситуацию, которая разворачивается вокруг ЗАЭС. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Мы связались с нашими партнерами - Шарлем Мишелем, Шольцом, Дудой, говорил с президентом США Байденом, мы связались с главой МАГАТЭ, а также премьер-министром Джонсоном - мы всех предупреждаем - ни одно государство, кроме России никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Это впервые в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору.

Русские пропагандисты, мы помним, угрожали всем, засыпать мир ядерным пеплом. Теперь это не угроза - это реальность. И мы не знаем чем закончится пожар на станции. Произойдет ли взрыв, или его, слава Богу, не будет - никто не посчитает до конца. Но наши ребята всегда держали атомную станцию в безопасности чтобы не было провокаций, чтобы никто не мог станцию захватить, заминировать и шантажировать потом ядерной катастрофой весь мир. Надо остановить российских военных немедленно. Кричите своим политикам - Украина это 15 атомных блоков! Если будет взрыв-это конец всем. Конец Европы! Это эвакуация Европы! Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска. Не допустите гибели Европы от катастрофы на атомной станции", - говорится в обращении Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что оккупанты к этому готовились: Зеленский сообщил, что ЗАЭС обстреливают российские танки.

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Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

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