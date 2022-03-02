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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 264 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Це божевілля має бути зупинено: у Росії друкують газети з антивоєнним посилом

Це божевілля має бути зупинено: у Росії друкують газети з антивоєнним посилом

Київ • УНН

 • 213566 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. У Росії почали друкувати газети з антивоєнним посилом і вимогою зупинити війну в Україні. Про це УНН пише з посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Так, перші шпальти уральських газет: "Вечірнього Краснотур'їнска","Вечірнього Карпинска", "Про Североуральск" і "Глобуса" вийшли з однаковою фразою: "Це безумство має бути зупинено".

Додамо

Тим часом, російські окупанти продовжують розповідати про звірства у своїй армії. Російські офіцери вбивають своїх поранених солдатів, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних.

Загарбники просять маму звернутися в "Союз матерів Росії" і забрати їх звідти.

Повідомляється, що солдати бояться і за долю рідних, тому просять не розповідати всю правду про війну в Україні, щоб не потрапити під репресії російських спецслужб.

За шість днів війни Росії проти України загинуло майже 6 тисяч російських військових. Це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч.

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