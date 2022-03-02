Це божевілля має бути зупинено: у Росії друкують газети з антивоєнним посилом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Росії почали друкувати газети з антивоєнним посилом і вимогою зупинити війну в Україні. Про це УНН пише з посиланням на російські ЗМІ.
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Так, перші шпальти уральських газет: "Вечірнього Краснотур'їнска","Вечірнього Карпинска", "Про Североуральск" і "Глобуса" вийшли з однаковою фразою: "Це безумство має бути зупинено".
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Тим часом, російські окупанти продовжують розповідати про звірства у своїй армії. Російські офіцери вбивають своїх поранених солдатів, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних.
Загарбники просять маму звернутися в "Союз матерів Росії" і забрати їх звідти.
Повідомляється, що солдати бояться і за долю рідних, тому просять не розповідати всю правду про війну в Україні, щоб не потрапити під репресії російських спецслужб.
За шість днів війни Росії проти України загинуло майже 6 тисяч російських військових. Це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч.