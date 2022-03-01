Нас отправили на смерть: пленный оккупант рассказал о зверствах в армии РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Пленный русский оккупант рассказал о зверствах в своей армии - офицеры убивают своих раненых солдат, оставляют погибших на поле боя, не оповещают родных. Об этом УНН пишет со ссылкой на СБУ в Telegram.
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"Нас отправили на смерть. Они даже 200-х не забирают! Они раненых сами убивают! Неделя прошла, а никому даже похоронка не пришла".
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Этому "воину" повезло больше, чем другим, - он попал в плен к Украине.
Захватчик плачет и просит маму обратиться в "Союз матерей России", надеется на обмен.
Солдат боится и за судьбу родных, поэтому просит не рассказывать всю правду о войне в Украине, чтобы не попасть под репрессии российских спецслужб.