Нас отправили на смерть: пленный оккупант рассказал о зверствах в армии РФ

Цитата

"Нас отправили на смерть. Они даже 200-х не забирают! Они раненых сами убивают! Неделя прошла, а никому даже похоронка не пришла".

Детали

Этому "воину" повезло больше, чем другим, - он попал в плен к Украине.

Захватчик плачет и просит маму обратиться в "Союз матерей России", надеется на обмен.

Солдат боится и за судьбу родных, поэтому просит не рассказывать всю правду о войне в Украине, чтобы не попасть под репрессии российских спецслужб.