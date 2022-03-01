Нас відправили на смерть: полонений окупант розповів про звірства в армії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Полонений російський окупант розповів про звірства у своїй армії – офіцери вбивають своїх поранених солдат, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних. Про це УНН пише з посиланням на СБУ в Telegram.
Цитата
"Нас відправили на смерть. Вони навіть 200-х не забирають! Вони поранених самі вбивають! Тиждень минув, а нікому навіть похоронка не прийшла".
Деталі
Цьому "вояку" пощастило більше, ніж іншим, - він потрапив у полон до України.
Загарбник плаче та просить маму звернутись до "Спілки матерів Росії", сподівається на обмін.
Солдат боїться і за долю рідних, тож просить не розповідати всю правду про війну в Україні, аби не потрапити під репресії російських спецслужб.