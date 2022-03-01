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Нас відправили на смерть: полонений окупант розповів про звірства в армії РФ

Нас відправили на смерть: полонений окупант розповів про звірства в армії РФ

Київ • УНН

 • 351542 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Полонений російський окупант розповів про звірства у своїй армії – офіцери вбивають своїх поранених солдат, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних. Про це УНН пише з посиланням на СБУ в Telegram.

Цитата

"Нас відправили на смерть. Вони навіть 200-х не забирають! Вони поранених самі вбивають! Тиждень минув, а нікому навіть похоронка не прийшла".

Деталі

Цьому "вояку" пощастило більше, ніж іншим, - він потрапив у полон до України.

Загарбник плаче та просить маму звернутись до "Спілки матерів Росії", сподівається на обмін.

Солдат боїться і за долю рідних, тож просить не розповідати всю правду про війну в Україні, аби не потрапити під репресії російських спецслужб.

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