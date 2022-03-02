Это безумие должно быть остановлено: в России печатают газеты с антивоенным посылом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В России начали печатать газеты с антивоенным посылом и требованием остановить войну в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на российские СМИ.
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Так, первые полосы уральских газет: "Вечернего Краснотурьинска", "Вечернего Карпинска", "Про Североуральск" и "Глобуса" вышли с одинаковой фразой: "Это безумие должно быть остановлено".
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Тем временем, российские оккупанты продолжают рассказывать о зверствах в своей армии. Русские офицеры убивают своих раненых солдат, оставляют погибших на поле боя, не оповещают родных.
Захватчики просят маму обратиться в "Союз матерей России" и забрать их оттуда.
Сообщается, что солдаты боятся и за судьбу родных, поэтому просят не рассказывать всю правду о войне в Украине, чтобы не попасть под репрессии российских спецслужб.
За шесть дней войны России против Украины погибло почти 6 тысяч российских военных. Это без подсчета потерь врага за прошедшую ночь.