“Це анекдот”: Мосійчук оцінив роботу держорганів щодо блокування проросійського 1xBet в Україні

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Цитата

“Все дуже просто – захист українського кіберпростору має стосуватися не тільки якихось сайтів, публікацій та соцмереж, пов’язаних із країною-агресором, а й речей, які фактично впливають на економіку України. Тут у мене питання до Федорова, це його парафія. Вони мають блокувати сайти проросійського букмекера (1xBet - ред.).

Це анекдот, коли кажуть, що складно заблокувати всі сайти. Зайти, наприклад у ті ж "однокласники" нереально. Заблокували ж?

Якби хотіли, то зробили б і заблокували букмекера вже давно. Це питання конкретне до СБУ і до Федорова. Це захист економічної безпеки, і навіть не питання, хто у них засновник. У них немає ліцензій, а всі, хто без ліцензій, мають бути заблоковані, крапка”, - повідомив він.

Контекст

У вересні Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей позбавила ліцензій ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, яка працювала в Україні під брендом 1хBet. Однак сайти букмекера фактично продовжують працювати: у КРАІЛ блокують лише деякі сайти букмекера, як-то казахський сайт, до якого українські гравці в принципі не мали стосунку, бо зареєструватися на заблокованому сайті можливо було лише жителям Казахстану, які мають казахський номер, а отримати виграш - лише в національній валюті - тенге. Водночас сайт букмекера, на якому реально можуть зареєструватися українські гравці та на якому присутня можливість виводити виграші в російську валюту - рублі, і досі не заблокований.

Щобільше, на 1xBet та його російських власників і досі не накладені санкції, хоча Бюро економічної безпеки вже знайшло для цього підстави.

Отож, питання щодо санкцій і досі залишається відкритим, однак відповідь на нього можуть надати члени Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, які мають реальні важелі для того, аби накласти санкції на проросійського букмекера.