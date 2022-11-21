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"Это анекдот": Мосийчук оценил работу госорганов по блокированию пророссийского 1xBet в Украине

"Это анекдот": Мосийчук оценил работу госорганов по блокированию пророссийского 1xBet в Украине

Киев • УНН

 • 422557 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Несмотря на аннулирование лицензий, пророссийский букмекер 1xBet фактически продолжает работать, а госорганы заявляют, что не могут заблокировать все сайты букмекера в украинском интернет-пространстве. По мнению общественного деятеля и бывшего нардепа Игоря Мосийчука, защита киберпространства - очень важна в защите национальных интересов государства, а заблокировать букмекера очень просто, передает УНН.

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Цитата

“Все очень просто – защита украинского киберпространства должна касаться не только каких-то сайтов, публикаций и соцсетей, связанных со страной-агрессором, но и вещей, фактически влияющих на экономику Украины. Здесь у меня вопрос к Федорову, это его парафия. Они должны блокировать сайты пророссийского букмекера (1xBet – ред.).

Это анекдот, когда говорят, что сложно заблокировать все сайты. Зайти, например, в те же "одноклассники" нереально. Заблокировали же?

Если бы хотели, то сделали бы и заблокировали букмекера уже давно. Это вопрос конкретный к СБУ и к Федорову. Это защита экономической безопасности, и даже не вопрос, кто у них основатель. У них нет лицензий, а все, кто без лицензий, должны быть заблокированы, точка”, – сообщил он.

Контекст

В сентябре Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей лишила лицензий ООО “Твоя беттинговая компания”, работавшего в Украине под брендом 1хBet. Однако сайты букмекера фактически продолжают работать: в КРАИЛ блокируют лишь некоторые сайты букмекера, как-то казахский сайт, к которому украинские игроки в принципе не имели отношения, потому что зарегистрироваться на заблокированном сайте можно было только жителям Казахстана, имеющим казахский номер, а получить выигрыш – только в национальной валюте – тенге. В то же время, сайт букмекера, на котором реально могут зарегистрироваться украинские игроки и на котором присутствует возможность выводить выигрыши в российскую валюту - рубли, и до сих пор не заблокирован.

Более того, на 1xBet и его российских владельцев до сих пор не наложены санкции, хотя Бюро экономической безопасности уже нашло для этого основания.

Итак, вопрос о санкциях до сих пор остается открытым, однако ответ на него могут предоставить члены Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которые имеют реальные рычаги для того, чтобы наложить санкции на пророссийского букмекера.

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