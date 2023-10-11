ЦАХАЛ вдарив винищувачами по ісламському університету
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю продовжує атакувати об'єкти ХАМАС у секторі Газа. Сьогодні ЦАХАЛ наніс удар по Ісламському університету - навчальому закладу для розробки озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛу.
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«Нещодавно винищувачі атакували Ісламський університет, який є важливим центром політичної та військової влади для терористичної організації ХАМАС у секторі Газа та навчальним закладом для розробки та виробництва зброї», - йдеться у повідомлені.
Доповнення
Крім того, ізраїльські військові вперше з 2006 року атакували з реактивних систем залпового вогню типу "Мантач" військовий об'єкт ХАМАС у секторі Газа. Зазначається, що в атаці використовувалися реактивні снаряди великої дальності, з дуже високим рівнем точності, типу «Ланс».
Речник ЦАХАЛу, бригадний генерал Даніель Хагарі заявив, що пріоритетом ЦАХАЛу є напади на високопосадовців у секторі Газа.
«Ми знайшли 1000 тіл терористів в Ізраїлі, ми оцінюємо, що їх ще сотні. Хезболла бачить, що Ізраїль робить у Газі, і розуміє», - заявив Речник ЦАХАЛу.
Додамо
Вночі військові Ізраілю завдали масованих авіаударів по сектору Газа. Вразили понад 80 цілей у місті Бейт-Ханун на північному сході Гази.
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