ЦАХАЛ ударил истребителями по исламскому университету
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Армия обороны Израиля продолжает атаковать объекты ХАМАС в секторе Газа. Сегодня ЦАХАЛ нанес удар по исламскому университету-учебному заведению для разработки вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс службу ЦАХАЛа.
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«Истребители недавно атаковали Исламский университет, который является важным центром политической и военной власти террористической организации ХАМАС в Секторе Газа и учебным заведением для разработки и производства оружия», - говорится в сообщении.
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Кроме того, израильские военные впервые с 2006 года атаковали из реактивных систем залпового огня типа "Мантач" военный объект ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что в атаке использовались реактивные снаряды большой дальности, с очень высоким уровнем точности, типа «Ланс».
Представитель ЦАХАЛа, бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что приоритетом ЦАХАЛа являются нападения на высокопоставленных чиновников в Секторе Газа.
«Мы нашли 1000 тел террористов в Израиле, мы оцениваем, что их еще сотни. Хезболла видит, что Израиль делает в Газе, и понимает», - заявил представитель ЦАХАЛа.
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Ночью военные Израиля нанесли массированные авиаудары по сектору Газа. Поразили более 80 целей в городе Бейт-Ханун на северо-востоке Газы.
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