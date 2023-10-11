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ЦАХАЛ ударил истребителями по исламскому университету

ЦАХАЛ ударил истребителями по исламскому университету

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Армия обороны Израиля продолжает атаковать объекты ХАМАС в секторе Газа. Сегодня ЦАХАЛ нанес удар по исламскому университету-учебному заведению для разработки вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс службу ЦАХАЛа.

Цитата

«Истребители недавно атаковали Исламский университет, который является важным центром политической и военной власти террористической организации ХАМАС в Секторе Газа и учебным заведением для разработки и производства оружия», - говорится в сообщении.

Дополнение

Кроме того, израильские военные впервые с 2006 года атаковали из реактивных систем залпового огня типа "Мантач" военный объект ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что в атаке использовались реактивные снаряды большой дальности, с очень высоким уровнем точности, типа «Ланс».

Представитель ЦАХАЛа, бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что приоритетом ЦАХАЛа являются нападения на высокопоставленных чиновников в Секторе Газа.

«Мы нашли 1000 тел террористов в Израиле, мы оцениваем, что их еще сотни. Хезболла видит, что Израиль делает в Газе, и понимает», - заявил представитель ЦАХАЛа.

Добавим

Ночью военные Израиля нанесли массированные авиаудары по сектору Газа. Поразили более 80 целей в городе Бейт-Ханун на северо-востоке Газы.

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