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Ізраїль атакували з території Лівану, ЦАХАЛ відкрив вогонь у відповідь

Ізраїль атакували з території Лівану, ЦАХАЛ відкрив вогонь у відповідь

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Вранці з ліванської території було випущено протитанкову ракету по цілі в районі ізраїльського населеного пункту Араб аль-Арамше. Армія оборони Ізраїлю завдає ударів у відповідь. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛу.

Деталі

Зазначається, що нещодавно було виявлено протитанковий вогонь з території Лівану в бік військового посту поблизу Араб Ель-Арамше на кордоні з Ліваном.

Водночас армія оборони Ізраїлю наразі атакує територію Лівану у відповідь на протитанковий вогонь по силах ЦАХАЛу.

Доповнення

9 жовтня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ізраїльські війська вбили кількох озброєних осіб, які проникли в Ізраїль з Лівану.

Призначений прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті тоді заявив, що Ліван не бажає бути втягнутим у поточний конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

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