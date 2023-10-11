Ізраїль атакували з території Лівану, ЦАХАЛ відкрив вогонь у відповідь
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Вранці з ліванської території було випущено протитанкову ракету по цілі в районі ізраїльського населеного пункту Араб аль-Арамше. Армія оборони Ізраїлю завдає ударів у відповідь. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛу.
Деталі
Зазначається, що нещодавно було виявлено протитанковий вогонь з території Лівану в бік військового посту поблизу Араб Ель-Арамше на кордоні з Ліваном.
Водночас армія оборони Ізраїлю наразі атакує територію Лівану у відповідь на протитанковий вогонь по силах ЦАХАЛу.
Доповнення
9 жовтня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ізраїльські війська вбили кількох озброєних осіб, які проникли в Ізраїль з Лівану.
Призначений прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті тоді заявив, що Ліван не бажає бути втягнутим у поточний конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.