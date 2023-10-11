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Израиль атаковали с территории Ливана, ЦАХАЛ открыл ответный огонь

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Утром с ливанской территории была выпущена противотанковая ракета по цели в районе израильского населенного пункта Араб аль-Арамше. Армия обороны Израиля наносит ответные удары. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс службу ЦАХАЛа.

Детали

Отмечается, что недавно был обнаружен противотанковый огонь с территории Ливана в сторону военного поста вблизи Араб Эль-Арамше на границе с Ливаном.

В то же время армия обороны Израиля в настоящее время атакует территорию Ливана в ответ на противотанковый огонь по силам ЦАХАЛа.

Дополнение

9 октября Армия обороны Израиля сообщила, что израильские войска убили нескольких вооруженных людей, проникших в Израиль из Ливана.

Назначенный премьер-министр Ливана Наджиб Микаты тогда заявил, что Ливан не желает быть втянутым в текущий конфликт между Израилем и ХАМАС.

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