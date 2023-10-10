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ЦАХАЛ: в Ізраїлі виявили 1500 тіл бойовиків ХАМАС

ЦАХАЛ: в Ізраїлі виявили 1500 тіл бойовиків ХАМАС

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що на території країни було виявлено 1500 тіл бойовиків ХАМАС, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

"Ізраїльські військові заявили, що виявили тіла приблизно 1500 бойовиків ХАМАС на території Ізраїлю, на тлі того, як вони отримали ефективний контроль на півдні та відновили повний контроль над кордоном", - ідеться у повідомленні.

Як зазначає The Times of Israel, за даними ЦАХАЛ, жоден бойовик ХАМАС не перетинав територію Ізраїлю з вечора понеділка, хоча проникнення все ще можливе.

Ізраїль заявив, що ХАМАС та інші войовничі угруповання в Газі утримують понад 150 солдатів і цивільних осіб, викрадених з Ізраїлю з суботи, зазначає AP.

За підрахунками видання, чотириденна війна вже забрала щонайменше 1600 життів.

Як зазначає Al Jazeera, остання кількість загиблих становить 704 палестинці в Газі та понад 900 людей в Ізраїлі.

Контекст

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.

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