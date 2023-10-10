ЦАХАЛ: в Ізраїлі виявили 1500 тіл бойовиків ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що на території країни було виявлено 1500 тіл бойовиків ХАМАС, пише УНН з посиланням на AP.
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"Ізраїльські військові заявили, що виявили тіла приблизно 1500 бойовиків ХАМАС на території Ізраїлю, на тлі того, як вони отримали ефективний контроль на півдні та відновили повний контроль над кордоном", - ідеться у повідомленні.
Як зазначає The Times of Israel, за даними ЦАХАЛ, жоден бойовик ХАМАС не перетинав територію Ізраїлю з вечора понеділка, хоча проникнення все ще можливе.
Ізраїль заявив, що ХАМАС та інші войовничі угруповання в Газі утримують понад 150 солдатів і цивільних осіб, викрадених з Ізраїлю з суботи, зазначає AP.
За підрахунками видання, чотириденна війна вже забрала щонайменше 1600 життів.
Як зазначає Al Jazeera, остання кількість загиблих становить 704 палестинці в Газі та понад 900 людей в Ізраїлі.
Контекст
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.