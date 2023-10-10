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ЦАХАЛ: в Израиле обнаружили 1500 тел боевиков ХАМАС

ЦАХАЛ: в Израиле обнаружили 1500 тел боевиков ХАМАС

Киев • УНН

 • 578393 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В Армии обороны Израиля сообщили, что на территории страны было обнаружено 1500 тел боевиков ХАМАС, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

"Израильские военные заявили, что обнаружили тела примерно 1500 боевиков ХАМАС на территории Израиля, на фоне того, как они получили эффективный контроль на юге и восстановили полный контроль над границей", - говорится в сообщении.

Как отмечает The Times of Israel, по данным ЦАХАЛ, ни один боевик ХАМАС не пересекал территорию Израиля с вечера понедельника, хотя проникновение все еще возможно.

Израиль заявил, что ХАМАС и другие воинственные группировки в Газе удерживают более 150 солдат и гражданских лиц, похищенных из Израиля с субботы, отмечает AP.

По оценкам издания, четырехдневная война уже унесла не менее 1600 жизней.

Как отмечает Аль-Джазира, последнее число погибших составляет 704 палестинца в Газе и более 900 человек в Израиле.

Контекст

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.

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