ЦАХАЛ про удар по гуманітарній зоні в Газі: уражено командний пункт ХАМАС, були вжиті "численні заходи" для зниження ризику шкоди населенню

ВПС Ізраїлю завдали удару по терористах ХАМАСу, які діяли в командно-контрольному центрі, розташованому в гуманітарній зоні в Хан-Юнісі на півдні сектору Газа. Внаслідок обстрілу уражені високопоставлені представники ХАМАСу. В ЦАХАЛі вказали, що перед ударом було вжито численних заходів щодо зниження ризику шкоди цивільному населенню. Також у ніч на 10 вересня ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових спорудах "Хезболли" на півдні Лівану. Про це УНН повідомляє із посиланням на ЦАХАЛ у Telegram.

Вночі, за даними розвідки ЦАХАЛу, ВПС Ізраїлю завдали прицільного удару по кількох високопоставлених терористах ХАМАСу, які діяли в командно-контрольному центрі, розташованому в гуманітарній зоні в Хан-Юнісі. Серед терористів був Самер Ісмаїл Хадр Абу Дакка, глава авіаційного підрозділу ХАМАСу в секторі Гази. Крім того, під час операції було уражено терориста Усаму Табеша, главу відділу спостереження і цілей у штаб-квартирі військової розвідки ХАМАСу, і Аймана Мабхуха, ще одного високопоставленого терориста ХАМАСу. - йдеться у повідомленні ЦАХАЛ.

Зазначається, що ці терористи брали безпосередню участь у масових убивствах 7 жовтня і останнім часом здійснювали терористичну діяльність проти ЦАХАЛу і держави Ізраїль.

В Ізраїльській армії запевнили, що перед ударом було проведено детальну розвідку, а також повітряне спостереження - що підтвердило присутність терористів у цьому районі разом з іншими терористичними оперативниками.

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"Перед нанесенням удару було вжито численних заходів щодо зниження ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включно з використанням точних боєприпасів, повітряним спостереженням і додатковими засобами",- наголосили в ЦАХАЛі.

Також додали, що ХАМАС і далі розміщує в гуманітарній зоні своїх бойовиків і військову інфраструктуру та систематично використовує мирних жителів Гази як живий щит для своєї терористичної діяльності.

Доповнення

Також вночі ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових спорудах "Хезболли" в районах Айта аш-Шаб, Хіам і Накура на півдні Лівану.

Крім того, ЦАХАЛ відкрив мінометний вогонь у районі Накури на півдні Лівану.

"ЦАХАЛ продовжить діяти проти загрози з боку терористичної організації "Хезболла", щоб захистити державу Ізраїль", - повідомили в ізраїльській армії.