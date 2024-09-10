ЦАХАЛ об ударе по гуманитарной зоне в Газе: поражен командный пункт ХАМАС, были приняты «многочисленные меры» для снижения риска ущерба населению
Киев • УНН
ВВС Израиля атаковали командный центр ХАМАС в гуманитарной зоне Хан-Юниса, поразив высокопоставленных террористов. ЦАХАЛ принял меры для минимизации ущерба гражданским, также нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.
ВВС Израиля нанесли удар по террористам ХАМАСа, которые действовали в командно-контрольном центре, расположенном в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. В результате обстрела поражены высокопоставленные представители ХАМАСа. В ЦАХАЛе указали, что перед ударом были приняты многочисленные меры по снижению риска ущерба гражданскому населению. Также в ночь на 10 сентября ВВС Израиля нанесли удары по военным сооружениям «Хезболлы» на юге Ливана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram.
Ночью, по данным разведки ЦАХАЛа, ВВС Израиля нанесли прицельный удар по нескольким высокопоставленным террористам ХАМАСа, которые действовали в командно-контрольном центре, расположенном в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе. Среди террористов был Самер Исмаил Хадр Абу Дакка, глава авиационного подразделения ХАМАСа в секторе Газа. Кроме того, во время операции были поражены террорист Усама Табеш, глава отдела наблюдения и целей в штаб-квартире военной разведки ХАМАСа, и Айман Мабхух, еще один высокопоставленный террорист ХАМАСа.
Отмечается, что эти террористы принимали непосредственное участие в массовых убийствах 7 октября и в последнее время осуществляли террористическую деятельность против ЦАХАЛа и государства Израиль.
В Израильской армии заверили, что перед ударом была проведена детальная разведка, а также воздушное наблюдение - что подтвердило присутствие террористов в этом районе вместе с другими террористическими оперативниками.
Удар по табору переселенців в Газі: кількість загиблих зросла до 40, ще 60 поранені10 сентября 2024, 07:33 • 5771 просмотр
«Перед нанесением удара были приняты многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные средства»,- подчеркнули в ЦАХАЛе.
Также добавили, что ХАМАС продолжает размещать в гуманитарной зоне своих боевиков и военную инфраструктуру и систематически использует мирных жителей Газы как живой щит для своей террористической деятельности.
Дополнение
Также ночью ВВС Израиля нанесли удары по военным сооружениям «Хезболлы» в районах Айта аш-Шаб, Хиам и Накура на юге Ливана.
Кроме того, ЦАХАЛ открыл минометный огонь в районе Накуры на юге Ливана.
«ЦАХАЛ продолжит действовать против угрозы со стороны террористической организации «Хезболла», чтобы защитить государство Израиль», - сообщили в израильской армии.