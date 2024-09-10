ЦАХАЛ об ударе по гуманитарной зоне в Газе: поражен командный пункт ХАМАС, были приняты «многочисленные меры» для снижения риска ущерба населению

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты продвинулись в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара - DeepState

Оккупанты продвинулись в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара - DeepState

  •  104226 просмотра
Экс-начальнику отдела образования на Сумщине объявлено подозрение: злоупотребление служебным положением при закупке газа

Экс-начальнику отдела образования на Сумщине объявлено подозрение: злоупотребление служебным положением при закупке газа

  •  70127 просмотра
ПВО продолжает отражать атаку дронов в пригороде Киева

ПВО продолжает отражать атаку дронов в пригороде Киева

  •  51794 просмотра
Администрация Байдена направила Конгрессу секретный отчет о войне в Украине - Reuters

Администрация Байдена направила Конгрессу секретный отчет о войне в Украине - Reuters

  •  91521 просмотра
На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте

  •  44148 просмотра
публикации
Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

  •  2992 просмотра
Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

  •  56254 просмотра
Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях

Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях
Эксклюзив

  •  104983 просмотра
Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

  •  124413 просмотра
Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

  •  127074 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

  •  69932 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  128774 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  115006 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  121107 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

5 сентября 2024, 13:23  •  122837 просмотра
Актуальное
ЦАХАЛ об ударе по гуманитарной зоне в Газе: поражен командный пункт ХАМАС, были приняты «многочисленные меры» для снижения риска ущерба населению

ЦАХАЛ об ударе по гуманитарной зоне в Газе: поражен командный пункт ХАМАС, были приняты «многочисленные меры» для снижения риска ущерба населению

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 08:15  •  3213 просмотра

Read in English

ВВС Израиля атаковали командный центр ХАМАС в гуманитарной зоне Хан-Юниса, поразив высокопоставленных террористов. ЦАХАЛ принял меры для минимизации ущерба гражданским, также нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

ВВС Израиля нанесли удар по террористам ХАМАСа, которые действовали в командно-контрольном центре, расположенном в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. В результате обстрела поражены высокопоставленные представители ХАМАСа. В ЦАХАЛе указали, что перед ударом были приняты многочисленные меры по снижению риска ущерба гражданскому населению. Также в ночь на 10 сентября ВВС Израиля нанесли удары по военным сооружениям «Хезболлы» на юге Ливана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram.

Ночью, по данным разведки ЦАХАЛа, ВВС Израиля нанесли прицельный  удар по нескольким высокопоставленным террористам ХАМАСа, которые действовали в командно-контрольном центре, расположенном в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе. Среди террористов был Самер Исмаил Хадр Абу Дакка, глава авиационного подразделения ХАМАСа в секторе Газа. Кроме того, во время операции были поражены террорист Усама Табеш, глава отдела наблюдения и целей в штаб-квартире военной разведки ХАМАСа, и Айман Мабхух, еще один высокопоставленный террорист ХАМАСа.

- говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Отмечается, что эти террористы принимали непосредственное участие в массовых убийствах 7 октября и в последнее время осуществляли террористическую деятельность против ЦАХАЛа и государства Израиль. 

В Израильской армии заверили, что перед ударом была проведена детальная разведка, а также воздушное наблюдение - что подтвердило присутствие террористов в этом районе вместе с другими террористическими оперативниками.

Удар по табору переселенців в Газі: кількість загиблих зросла до 40, ще 60 поранені10 сентября 2024, 07:33 • 5771 просмотр

«Перед нанесением удара были приняты многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные средства»,- подчеркнули в ЦАХАЛе.

Также добавили, что ХАМАС продолжает размещать в гуманитарной зоне своих боевиков и военную инфраструктуру и систематически использует мирных жителей Газы как живой щит для своей террористической деятельности.

Дополнение 

Также ночью ВВС Израиля нанесли удары по военным сооружениям «Хезболлы» в районах Айта аш-Шаб, Хиам и Накура на юге Ливана.

Кроме того, ЦАХАЛ открыл минометный огонь в районе Накуры на юге Ливана.

«ЦАХАЛ продолжит действовать против угрозы со стороны террористической организации «Хезболла», чтобы защитить государство Израиль», - сообщили в израильской армии. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
Эксклюзив
Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров
  •  8181 просмотра

Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США
  •  56254 просмотра

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Эксклюзив
Прокуратура передала дело главного юриста Нацбанка Зимы в полицию, потому что ГБР его не расследовало - эксперт
  •  33855 просмотра

Прокуратура передала дело главного юриста Нацбанка Зимы в полицию, потому что ГБР его не расследовало - эксперт

НБУ ввел лимиты на расчеты картами за рубежом с 10 сентября: чего коснется
  •  23153 просмотра

НБУ ввел лимиты на расчеты картами за рубежом с 10 сентября: чего коснется

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях
  •  104983 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях

Эксклюзив
Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)
  •  135507 просмотра

Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)

Эксклюзив
В МИД сообщили, сколько украинцев погибло за границей в прошлом году и в этом году
  •  106873 просмотра

В МИД сообщили, сколько украинцев погибло за границей в прошлом году и в этом году

Эксклюзив
Будьте осторожны в принятии важных решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 сентября
9 сентября 2024, 07:37  •  106713 просмотра

Будьте осторожны в принятии важных решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 сентября

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 16:59  •  125327 просмотра

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 15:24  •  119418 просмотра

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024

Популярные

На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте

  •  44148 просмотра
Администрация Байдена направила Конгрессу секретный отчет о войне в Украине - Reuters

Администрация Байдена направила Конгрессу секретный отчет о войне в Украине - Reuters

  •  91521 просмотра
ПВО продолжает отражать атаку дронов в пригороде Киева

ПВО продолжает отражать атаку дронов в пригороде Киева

  •  51794 просмотра
Экс-начальнику отдела образования на Сумщине объявлено подозрение: злоупотребление служебным положением при закупке газа

Экс-начальнику отдела образования на Сумщине объявлено подозрение: злоупотребление служебным положением при закупке газа

  •  70127 просмотра
Оккупанты продвинулись в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара - DeepState

Оккупанты продвинулись в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара - DeepState

  •  104226 просмотра

Публикации

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

  •  2992 просмотра
Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

  •  56254 просмотра
Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях

Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях
Эксклюзив

  •  104983 просмотра
Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

  •  124413 просмотра
Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

  •  127074 просмотра

Война

Трое погибших и пятеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

Трое погибших и пятеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

  •  13997 просмотра
Работали на рашистов: задержаны экс-чиновник Купянского горсовета и агитатор из Херсона

Работали на рашистов: задержаны экс-чиновник Купянского горсовета и агитатор из Херсона

  •  13650 просмотра
Оккупанты усилили проверки на границе так называемой "лнр" с россией и закрывают учреждения культуры на Луганщине

Оккупанты усилили проверки на границе так называемой "лнр" с россией и закрывают учреждения культуры на Луганщине

  •  13216 просмотра
Шольц назвал условие участия россии в украинской мирной конференции

Шольц назвал условие участия россии в украинской мирной конференции

  •  17379 просмотра
Армия рф за сутки ударила по энергоинфраструктуре в 8 областях. Из-за обстрела шахты в Донецкой области есть пострадавший - Минэнерго

Армия рф за сутки ударила по энергоинфраструктуре в 8 областях. Из-за обстрела шахты в Донецкой области есть пострадавший - Минэнерго

  •  15086 просмотра

политика

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

  •  2992 просмотра
Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров

Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров
Эксклюзив

  •  8181 просмотра
Шольц назвал условие участия россии в украинской мирной конференции

Шольц назвал условие участия россии в украинской мирной конференции

  •  17379 просмотра
Прокуратура передала дело главного юриста Нацбанка Зимы в полицию, потому что ГБР его не расследовало - эксперт

Прокуратура передала дело главного юриста Нацбанка Зимы в полицию, потому что ГБР его не расследовало - эксперт
Эксклюзив

  •  33855 просмотра
Шольц "не побоялся бы" поговорить по телефону с путиным, если бы считал момент "разумным" - спикер правительства ФРГ

Шольц "не побоялся бы" поговорить по телефону с путиным, если бы считал момент "разумным" - спикер правительства ФРГ

  •  22669 просмотра

Война

Трое погибших и пятеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

Трое погибших и пятеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

  •  13997 просмотра
Работали на рашистов: задержаны экс-чиновник Купянского горсовета и агитатор из Херсона

Работали на рашистов: задержаны экс-чиновник Купянского горсовета и агитатор из Херсона

  •  13650 просмотра
Оккупанты усилили проверки на границе так называемой "лнр" с россией и закрывают учреждения культуры на Луганщине

Оккупанты усилили проверки на границе так называемой "лнр" с россией и закрывают учреждения культуры на Луганщине

  •  13216 просмотра
Шольц назвал условие участия россии в украинской мирной конференции

Шольц назвал условие участия россии в украинской мирной конференции

  •  17379 просмотра
Армия рф за сутки ударила по энергоинфраструктуре в 8 областях. Из-за обстрела шахты в Донецкой области есть пострадавший - Минэнерго

Армия рф за сутки ударила по энергоинфраструктуре в 8 областях. Из-за обстрела шахты в Донецкой области есть пострадавший - Минэнерго

  •  15086 просмотра

политика

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

  •  2992 просмотра
Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров

Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров
Эксклюзив

  •  8181 просмотра
Шольц назвал условие участия россии в украинской мирной конференции

Шольц назвал условие участия россии в украинской мирной конференции

  •  17379 просмотра
Прокуратура передала дело главного юриста Нацбанка Зимы в полицию, потому что ГБР его не расследовало - эксперт

Прокуратура передала дело главного юриста Нацбанка Зимы в полицию, потому что ГБР его не расследовало - эксперт
Эксклюзив

  •  33855 просмотра
Шольц "не побоялся бы" поговорить по телефону с путиным, если бы считал момент "разумным" - спикер правительства ФРГ

Шольц "не побоялся бы" поговорить по телефону с путиным, если бы считал момент "разумным" - спикер правительства ФРГ

  •  22669 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

  •  10991 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

  •  39460 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

  •  37760 просмотра

Экономика

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

  •  2992 просмотра
Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров

Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров
Эксклюзив

  •  8181 просмотра
Армия рф за сутки ударила по энергоинфраструктуре в 8 областях. Из-за обстрела шахты в Донецкой области есть пострадавший - Минэнерго

Армия рф за сутки ударила по энергоинфраструктуре в 8 областях. Из-за обстрела шахты в Донецкой области есть пострадавший - Минэнерго

  •  15086 просмотра
Французский миллиардер купил мобильного оператора Lifecell

Французский миллиардер купил мобильного оператора Lifecell

  •  8860 просмотра
Курс валют на 10 сентября: гривна девальвировала на 8 копеек

Курс валют на 10 сентября: гривна девальвировала на 8 копеек

  •  12455 просмотра

Киев

Дожди на востоке и западе и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди на востоке и западе и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  20658 просмотра
ПВО отбила ночную атаку дронов по столице: все вражеские беспилотники уничтожены

ПВО отбила ночную атаку дронов по столице: все вражеские беспилотники уничтожены

  •  32888 просмотра
ПВО продолжает отражать атаку дронов в пригороде Киева

ПВО продолжает отражать атаку дронов в пригороде Киева

  •  51794 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога, работает ПВО

В Киеве объявлена воздушная тревога, работает ПВО

  •  38396 просмотра
В Подольском районе Киева виднеется черный дым: горит СТО, предварительно без пострадавших

В Подольском районе Киева виднеется черный дым: горит СТО, предварительно без пострадавших

  •  30196 просмотра