Три з чотирьох виконано: Шмигаль про успіхи України з додатковими рекомендаціями ЄС

Україна вже виконала три з чотирьох додаткових рекомендацій Європейського Союзу. Четверта — це урядовий законопроєкт про лобіювання, який Верховна Рада вже ухвалила у першому читанні. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

За словами Шмигаля, додаткові рекомендації ЄС щодо посилення інституцій і трансформації законів відповідно до європейських правил Україна отримала в листопаді минулого року. Крім того, не чекаючи рішення європейських партнерів, Уряд запустив так званий селф-скринінг українського законодавства на відповідність до європейського. І 17 січня вже Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства у межах підготовки переговорної рамки. Також цього року Уряд схвалить Національну програму адаптації законодавства України до права Європейського Союзу.

"Зосереджуємо ресурси та енергію, аби максимально швидко бути готовими до вступу в ЄС", - йдеться у повідомленні.

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