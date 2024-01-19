Три из четырех выполнены: Шмыгаль об успехах Украины с дополнительными рекомендациями ЕС

Украина уже выполнила три из четырех дополнительных рекомендаций Европейского Союза. Четвертая - это правительственный законопроект о лоббировании, который Верховная Рада уже приняла в первом чтении. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

По словам Шмыгаля, дополнительные рекомендации ЕС по усилению институтов и трансформации законов в соответствии с европейскими правилами Украина получила в ноябре прошлого года. Кроме того, не дожидаясь решения европейских партнеров, Правительство запустило так называемый селф-скрининг украинского законодательства на соответствие европейскому. И 17 января уже Еврокомиссия поддержала решение начать скрининг украинского законодательства в рамках подготовки переговорной рамки. Также в этом году Правительство одобрит Национальную программу адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза.

"Сосредотачиваем ресурсы и энергию, чтобы максимально быстро быть готовыми к вступлению в ЕС", - говорится в сообщении.

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