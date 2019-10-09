Труба розповів деталі справи поліцейського, який застрелив покупця у супермаркеті
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Під час розслідування справи щодо харківського поліцейського, який застрелив відвідувача супермаркету, виявилось, що працівники закладу давали неправдиві показання. Про це на брифінгу розповів директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.
"До суду скерований обвинувальний акт щодо поліцейського, який в супермаркеті міста Харкова смертельно вистрелив в людину", - сказав Труба.
За його словами, ДБР проводило розслідування протягом 10 місяців.
"Виявилося, що за вказівками зверху працівники супермаркету давали неправдиві показання. З самого початку слідчі ДБР не могли допитати працівників, які в цей день були на роботі і володіли фактами по цьому злочину. Тому що ці працівники працювали неофіційно, і їхні прізвища керівництвом супермаркету приховувалися", - сказав Труба.
Нагадаємо, 30 вересня ДБР завершило досудове розслідування щодо працівника поліції охорони, який в грудні минулого року застрелив відвідувача супермаркету в Харкові, обвинувальний акт скеровано до суду.