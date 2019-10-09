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Труба рассказал детали дела полицейского, который застрелил покупателя в супермаркете

Киев • УНН

 • 9886 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Во время расследования дела в отношении харьковского полицейского, который застрелил посетителя супермаркета, оказалось, что работники заведения давали ложные показания. Об этом на брифинге рассказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.

Труба рассказал детали дела полицейского, который застрелил покупателя в супермаркете

"В суд направлен обвинительный акт в отношении полицейского, который в супермаркете города Харькова смертельно выстрелил в человека", - сказал Труба.

По его словам, ГБР проводило расследование в течение 10 месяцев.

"Оказалось, что по указаниям сверху работники супермаркета давали ложные показания. С самого начала следователи ГБР не могли допросить работников, которые в этот день были на работе и обладали фактами по этому преступлению. Потому что эти работники работали неофициально, и их фамилии руководством супермаркета скрывались", - сказал Труба.

Напомним, 30 сентября ГБР завершило досудебное расследование в отношении работника полиции охраны, который в декабре прошлого года застрелил посетителя супермаркета в Харькове, обвинительный акт направлен в суд.

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