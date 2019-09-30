До суду передали справу харківського поліцейського, який застрелив відвідувача супермаркету
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо працівника поліції охорони, який в грудні минулого року застрелив відвідувача супермаркету в Харкові, обвинувальний акт скеровано до суду. Про це у Telegram-каналі повідомив директор ДБР Роман Труба, передає УНН.
"ДБР завершило досудове розслідування цього резонансного провадження – обвинувальний акт скеровано до суду. Тепер правоохоронцю загрожує до восьми років тюрми за умисне вбивство при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи", - написав він.
Зі слів Труби, на сьогодні в ДБР є не одне суспільно чутливе провадження, крапку в якому хочеться поставити негайно.
Нагадаємо, 6 грудня 2018 року в одному з супермаркетів Харкова під час конфлікту покупець вдарив ножем працівника поліції охорони, а останній вистрелив у чоловіка з табельної зброї. Згодом покупець помер.
Правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.